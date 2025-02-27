Худайбердиева о пропуске финала Гран-при: «Нужно перестраивать подготовку. Все, кто пишет, что Степанова и Букин ушли за год готовиться – ну, ничего смешного, это серьезный момент»

Елизавета Худайбердиева рассказала о решении пропустить финал Гран-при России.

Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным. В текущем сезоне они заняли второе место на чемпионате России, а затем снялись с финала Гран-при.

Во время ЧР стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустит россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.

«Очень-очень сложным был чемпионат России, и вообще первая половина сезона. В первую очередь, наверное, психологически и эмоционально было тяжело. И, наверное, уже в этот момент, когда откатали в Омске, понимали, что, скорее всего, не поедем на финал Гран-при. И после новогодних праздников сразу пришли в федерацию, написали заявление с просьбой снять нас с турнира.

Все это согласовали с тренерами. Когда пришли поговорить с Александром Вячеславовичем (Жулиным), сказать ему о наших планах, он сказал: «Я тоже вот думаю, нужно ли ехать на турнир, потому что было же очень неожиданно то, что будет какой-то важный такой, суперважный турнир в сентябре месяце» (в сентябре в Пекине пройдет квалификационный олимпийский турнир – Спортс’’).

Действительно, нужно перестраивать подготовку, чтобы выйти в хорошую форму. Поэтому все, кто пишет, что Саша (Степанова ) и Ваня (Букин ) ушли за год готовиться – ну, ничего смешного. Это серьезный момент, ответственный период, и это абсолютно нормально. Мы приняли решение, что попросим разрешения не выступать, и федерация это согласовала», – сказала Худайбердиева в подкасте «Ход коньком».

Также Худайбердиева отметила, что она и Базин пока не приступили к постановке новых программ.

«Пока [новые программы]… да нет, не то что в секрете. Пока к постановкам мы не приступали. Никаких идей, никаких программ у нас пока нет. Пока мы работаем, ездим по шоу, у нас пока закончился сезон.

Мы думали о постановке только на «Русский вызов», и поэтому к программам пока не приступали, так как сезон, скажем так, в полной мере закончили только тогда, когда объявили списки участников. К сожалению, мы туда не попали», – сказала Худайбердиева.

Худайбердиева сравнила олимпийский отбор с «русской рулеткой»: «Если основного номера не одобряют, то не едет никто, то есть квоты не будет вообще»