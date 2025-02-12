Худайбердиеву и Базина не планируют включать в запас на олимпийский отбор. ФФККР рассматривает вариант заявки одного из молодых дуэтов («Р-Спорт»)
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.
Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна подать списки на участие в отборочном турнире в Пекине до 28 февраля 2025 года. В заявку войдет один основной спортсмен или пара и один запасной.
По информации «Р-Спорт», руководство ФФККР рассматривает вариант заявки на квалификационный турнир одного из молодых танцевальных дуэтов (Ирина Хавронина – Девид Нарижный или Василиса Кагановская – Максим Некрасов) в качестве запасного, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не рассматриваются в этом статусе.
Отмечается, что абсолютные фавориты за место в основном составе – Александра Степанова и Иван Букин.
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