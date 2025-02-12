Сихарулидзе о пропуске финала Гран-при лидерами в танцах на льду: «Не думаю, что это сильно заденет турнир. У нас очень интересная борьба среди молодых пар»
Призеры чемпионата России Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный не выступят в финале Гран-при страны. Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля в Красноярске.
– С финала Гран‑при России снялась тройка призеров чемпионата России в танцах. Сильный ли это удар по турниру?
– Не думаю, что это сильно заденет турнир. У нас идет очень интересная борьба среди молодых пар. Они уже катаются на высоченном уровне. Каждый из дуэтов будет ощущать, что может стать победителем, поэтому получатся очень интересные соревнования.
С интересом будем наблюдать, как они будут готовиться, выступать, справляться сами с собой. В любом случае кто‑то из этих дуэтов, один или два, – наше будущее в танцах. Поэтому нам важно увидеть, как они могут справляться с давлением, с лидерством. Мне это нравится, – сказал глава ФФККР.
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