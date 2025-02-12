  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Сихарулидзе о пропуске финала Гран-при лидерами в танцах на льду: «Не думаю, что это сильно заденет турнир. У нас очень интересная борьба среди молодых пар»
14

Сихарулидзе о пропуске финала Гран-при лидерами в танцах на льду: «Не думаю, что это сильно заденет турнир. У нас очень интересная борьба среди молодых пар»

Антон Сихарулидзе считает, что снятие лидеров в танцах не заденет финал Гран-при.

Призеры чемпионата России Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный не выступят в финале Гран-при страны. Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля в Красноярске.

– С финала Гран‑при России снялась тройка призеров чемпионата России в танцах. Сильный ли это удар по турниру?

– Не думаю, что это сильно заденет турнир. У нас идет очень интересная борьба среди молодых пар. Они уже катаются на высоченном уровне. Каждый из дуэтов будет ощущать, что может стать победителем, поэтому получатся очень интересные соревнования.

С интересом будем наблюдать, как они будут готовиться, выступать, справляться сами с собой. В любом случае кто‑то из этих дуэтов, один или два, – наше будущее в танцах. Поэтому нам важно увидеть, как они могут справляться с давлением, с лидерством. Мне это нравится, – сказал глава ФФККР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoИрина Хавронина
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
logoЕлизавета Худайбердиева
logoДевид Нарижный
logoИван Букин
logoЕгор Базин
logoАнтон Сихарулидзе
танцы на льду
logoАлександра Степанова
ФФККР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Худайбердиеву и Базина не планируют включать в запас на олимпийский отбор. ФФККР рассматривает вариант заявки одного из молодых дуэтов («Р-Спорт»)
212сегодня, 15:08
Худайбердиева о российских танцах на льду: «Молодых никто искусственно не придерживает, как это было испокон веков. Это хорошая тенденция для развития»
3230 декабря 2024, 14:42
Сихарулидзе о танцах на льду: «Весь сезон судьи давали молодым возможность бороться, а не думать о том, какое место они занимают в очереди на пьедестал»
17224 декабря 2024, 08:38
Рекомендуем
Главные новости
Лакерник о допуске фигуристов: «Ряд национальных федераций категорически отрицательно относятся к федерации России»
14 минут назад
Александр Лакерник: «Соревнования девушек-юниорок во многом интересней, чем соревнования взрослых спортсменок»
123 минуты назад
Лакерник о судействе в фигурном катании: «Договоры» бессмысленны, потому что мы не знаем, как спортсмен прокатается»
1131 минуту назад
Анна Щербакова выступит в шоу «Сказки Евгения Плющенко» в Кемерове в апреле
59сегодня, 18:01
Татьяна Тарасова: «Винер – гений своего дела. Такой женщине замены просто нет»
8сегодня, 17:24
Александр Плющенко о хейте: «Не обращаю на это внимания. Вообще не интересует такое»
74сегодня, 15:59
Худайбердиеву и Базина не планируют включать в запас на олимпийский отбор. ФФККР рассматривает вариант заявки одного из молодых дуэтов («Р-Спорт»)
212сегодня, 15:08
Сихарулидзе на вопрос, будут ли Степанова и Букин кандидатами на олимпийский отбор: «Если рассматривать результаты прошлого и нынешнего сезонов, то да»
34сегодня, 14:21
Азиатские игры-2025. Гейниш и Чигирев победили, Тхэ Ок Рем и Кум Чхоль Хан – 2-е, Нагаока и Моригути – 3-и
73сегодня, 12:35
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Кто из российских фигуристов поедет на олимпийский отбор?
сегодня, 12:34Подкасты
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
6 минут назад
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
8сегодня, 18:12
Роднина о Винер: «Не редкое, но очень ценное явление в российском спорте»
1сегодня, 17:31
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита победили, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е, Танака и Нишияма – 3-и
сегодня, 11:27
Чайковская, Качушкин и Кожемякина вошли в состав исполкома ФФККР
вчера, 13:36
Певица Ольга Серябкина: «Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять Россию. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя»
16вчера, 09:54
Лазарев о Давыдове: «Сергей Дмитриевич меня всегда очень сильно поддерживает. Я тренируюсь у него и ничего менять не планирую»
4вчера, 07:58
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
9 февраля, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
28 февраля, 17:26
Рекомендуем