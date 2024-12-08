6

Камила Валиева: «На шоу Навки эскизы костюмов создавались вместе с нейросетью. Это интересно, добавляет вдохновения»

Валиева сообщила, что эскизы ее костюмов для шоу создавались вместе с нейросетью.

«На шоу Татьяны Навки создавались эскизы костюмов вместе с нейросетью. Это интересно, добавляет вдохновения – больше эскизов и вариантов.

Но, конечно, насчет костюмов – много недоработок, которые может исправить только человек. Сможет ли нейросеть заменить спортсменов? Нет, вряд ли, будет очень печально», – сказала фигуристка Камила Валиева

«Я не очень этичный человек, но фигурка – последний вид, где стоит говорить об этике». Как делать инсайды?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
женское катание
logoТатьяна Навка
ледовые шоу
ТАСС
logoсборная России
logoКамила Валиева
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Выйду на соревнования, когда полностью восстановлюсь. О переходе в другую сборную не думала». Вероника Жилина ответила на вопросы болельщиков
41сегодня, 17:45
Финал Гран-при. Малинин, Кагияма, Гленн, Сакамото, Чок и Бейтс, Хазе и Володин представили показательные номера
74сегодня, 16:00
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: ЧР пройдет в декабре в Омске, финал Гран-при – в феврале в Красноярске
200сегодня, 15:16
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: чемпионат Европы пройдет в январе, чемпионат мира – в марте
44сегодня, 15:15
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
118сегодня, 15:14
Илья Малинин: «Очень горжусь, что так исполнил программу. Это был вызов самому себе»
56сегодня, 06:17
Малинину поставили недокруты на всех четверных в произвольной финала Гран-при
98сегодня, 04:59
Шайдоров после финала Гран-при, где он исполнил каскад 3A-4S: «Меня очень радует, что я могу привлечь людей своим катанием»
23вчера, 22:29
Малинин о каскаде Шайдорова: «Здорово видеть, как фигуристы делают что-то новое и двигают наш спорт вперед. Может, сделаю такой же в будущем»
22вчера, 21:59
Илья Малинин исполнил четверной аксель и сальто в финале Гран-при
61вчера, 21:15
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Ягудин: «Радостно, когда есть возможность выступать на открытых площадках. Мне нравятся такие катки, это романтика»
4вчера, 17:06
Golden Spin. Щетинина и Возняк победили в парах, Чан и Хоу – 2-е, Шин и Надь – 3-и
вчера, 12:35
«Лига чемпионов». Команда Алиева выиграла конкурс капитанов, команда Кондратюка – 2-я, команда Семененко – 3-я
5вчера, 10:00
Golden Spin. Чан и Хоу выиграли короткую программу, Щетинина и Возняк – 2-е, Шин и Надь – 3-и
6 декабря, 17:14
Кубок Москвы. КМС. Колесников одержал победу, Толчинский – 2-й, Малышев – 3-й
25 декабря, 19:22
Финал Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
255 декабря, 18:36
Финал Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан выиграли короткую программу, Дерошер и Трэшер – 2-е, Флорес и Ванг – 3-и
75 декабря, 16:21
Тарасова об Авериных в «Ледниковом периоде»: «Ноги красивые, носочки тянутся – одно удовольствие. С каждой неделей они прогрессируют»
14 декабря, 20:58
Татьяна Тарасова: «Кацалапов научил Валю Карнавал быть грамотной в элементах. Мне казалось, что это невозможно»
63 декабря, 20:55
Арина Аверина о «Ледниковом периоде»: «Добавило ли волнения присутствие Винер в жюри? Мне – нет, Морозов волновался чуть-чуть»
33 декабря, 13:17