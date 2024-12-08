Камила Валиева: «На шоу Навки эскизы костюмов создавались вместе с нейросетью. Это интересно, добавляет вдохновения»

Валиева сообщила, что эскизы ее костюмов для шоу создавались вместе с нейросетью.

«На шоу Татьяны Навки создавались эскизы костюмов вместе с нейросетью. Это интересно, добавляет вдохновения – больше эскизов и вариантов.

Но, конечно, насчет костюмов – много недоработок, которые может исправить только человек. Сможет ли нейросеть заменить спортсменов? Нет, вряд ли, будет очень печально», – сказала фигуристка Камила Валиева .

«Я не очень этичный человек, но фигурка – последний вид, где стоит говорить об этике». Как делать инсайды?