Камила Валиева: «На шоу Навки эскизы костюмов создавались вместе с нейросетью. Это интересно, добавляет вдохновения»
Валиева сообщила, что эскизы ее костюмов для шоу создавались вместе с нейросетью.
«На шоу Татьяны Навки создавались эскизы костюмов вместе с нейросетью. Это интересно, добавляет вдохновения – больше эскизов и вариантов.
Но, конечно, насчет костюмов – много недоработок, которые может исправить только человек. Сможет ли нейросеть заменить спортсменов? Нет, вряд ли, будет очень печально», – сказала фигуристка Камила Валиева.
«Я не очень этичный человек, но фигурка – последний вид, где стоит говорить об этике». Как делать инсайды?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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