Дмитрий Песков: «Навка говорит, что я недостаточно защищаю президента. Она делает это на полном серьезе, со всей пролетарской жесткостью»

Песков заявил, что Навка говорит ему, что он недостаточно защищает Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков женат на олимпийской чемпионке в танцах на льду Татьяне Навке .

«Она говорит, что я недостаточно защищаю президента. Причем она это делает на полном серьезе, вот со всей пролетарской жесткостью», – приводятся слова Пескова в релизе фильма «Она», посвященного 50-летию Навки.

Также представитель Кремля рассказал о первой встрече с будущей супругой.

«Первый раз встретились на дне рождения у моего товарища, и, наверно, вот этот удар током произошел тогда. Хотя после этого раза мы год опять не виделись.

Мы год опять не виделись, и потом еще через год встретились у того же товарища снова на дне рождения. И вот там уже накрыло», – цитируются слова Пескова в релизе фильма «Она».