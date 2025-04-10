Навка о санкциях: «Единственное, о чем я сожалею, что я не могу поехать и показать мир своему ребенку теми глазами, которыми могла бы это показать»
Татьяна Навка сожалеет, что из-за санкций не может путешествовать с ребенком.
«Я очень люблю ездить, путешествовать, я человек мира. Я с 14 лет живу одна, а с 16 лет ездила по всему миру – выступала, соревновалась.
Я счастливый человек, потому что объездила очень много стран: Австралия, Канада, Япония, Китай, была в крупных странах. Там прекрасно, хорошо, но поверьте: дома всегда лучше.
Единственное, о чем я сожалею, что я не могу поехать и показать мир своему ребенку теми глазами, которыми могла бы это показать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
«Ничего страшного. Здоровье – самое главное, а остальное все изменится, я уверена. Сто процентов. Мы еще поедем, и они еще к нам будут стучаться в двери. И тогда уже мы будем решать, давать им визы или нет», – цитирует Навку ТАСС.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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