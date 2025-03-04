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Метелкина и Берулава, Сяо Хим Фа, Сакамото, Малинин претендуют на ISU Skating Awards за самую зрелищную программу

Метелкина и Берулава вошли в лонг-лист претендентов на ISU Skating Awards.

Список номинантов за «Самую зрелищную программу» опубликован на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). С 3 по 9 марта пройдет голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 30 марта определят победителя.

В номинацию за «Самую зрелищную программу» попали:

  • Кевин Аймо (Франция) – произвольная программа

  • Чха Чжун Хван (Южная Корея) – произвольная программа

  • Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – ритм-танец

  • Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – ритм-танец

  • Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – ритм-танец

  • Эмбер Гленн (США) – короткая программа

  • Лара Наки Гутманн (Италия) – короткая программа

  • Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – короткая программа

  • Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – произвольная программа

  • Юма Кагияма (Япония) – короткая программа

  • Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – произвольный танец

  • Илья Малинин (США) – короткая программа

  • Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – короткая программа

  • Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – произвольный танец

  • Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – произвольный танец

  • Нина Пинзарроне (Бельгия) – произвольная программа

  • Каори Сакамото (Япония) – произвольная программа

  • Мао Шимада (Япония) – произвольная программа

  • Адам Сяо Хим Фа (Франция) – произвольная программа

  • Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – произвольный танец

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ISU
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Льюис Гибсон
Адам Сяо Хим Фа
Лайла Фир
Захари Лага
Юхо Пиринен
logoКаори Сакамото
Рику Миура
Рюичи Кихара
Юка Орихара
Мао Шимада
Анастасия Метелкина
logoИлья Малинин
logoПоль Пуарье
logoЭван Бейтс
Нина Пинзарроне
Роберт Кункель
Эмбер Гленн
Минерва Фабьен Хазе
Пайпер Гиллес
Тим Дик
logoКевин Аймо
Анника Хокке
Лука Берулава
Оливия Смарт
Юма Кагияма
Лара Наки Гутманн
logoМэдисон Чок
Чха Чжун Хван
Никита Володин
Марджори Лажуа
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