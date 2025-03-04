Метелкина и Берулава, Сяо Хим Фа, Сакамото, Малинин претендуют на ISU Skating Awards за самую зрелищную программу

Метелкина и Берулава вошли в лонг-лист претендентов на ISU Skating Awards.

Список номинантов за «Самую зрелищную программу» опубликован на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). С 3 по 9 марта пройдет голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 30 марта определят победителя.

В номинацию за «Самую зрелищную программу» попали: