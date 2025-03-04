Метелкина и Берулава, Сяо Хим Фа, Сакамото, Малинин претендуют на ISU Skating Awards за самую зрелищную программу
Список номинантов за «Самую зрелищную программу» опубликован на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). С 3 по 9 марта пройдет голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 30 марта определят победителя.
В номинацию за «Самую зрелищную программу» попали:
Кевин Аймо (Франция) – произвольная программа
Чха Чжун Хван (Южная Корея) – произвольная программа
Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – ритм-танец
Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – ритм-танец
Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – ритм-танец
Эмбер Гленн (США) – короткая программа
Лара Наки Гутманн (Италия) – короткая программа
Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – короткая программа
Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – произвольная программа
Юма Кагияма (Япония) – короткая программа
Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – произвольный танец
Илья Малинин (США) – короткая программа
Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – короткая программа
Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – произвольный танец
Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – произвольный танец
Нина Пинзарроне (Бельгия) – произвольная программа
Каори Сакамото (Япония) – произвольная программа
Мао Шимада (Япония) – произвольная программа
Адам Сяо Хим Фа (Франция) – произвольная программа
Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – произвольный танец
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