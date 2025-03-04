Малинин, Шайдоров, Бричги, Чок и Бейтс, Хазе и Володин вошли лонг-лист номинации ISU Skating Awards за лучший костюм
Список опубликован на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). С 3 по 9 марта будет проходить голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 30 марта определят победителя.
В номинацию за «Лучший костюм» попали:
Лукас Бричги (Швейцария) – короткая программа
Чха Чжун Хван (Южная Корея) – произвольная программа
Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец
Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – ритм-танец
Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – произвольный танец
Эмбер Гленн (США) – произвольная программа
Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – произвольная программа
Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – произвольная программа
Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – короткая программа
Изабо Левито (США) – короткая программа
Илья Малинин (США) – произвольная программа
Кимми Репонд (Швейцария) – короткая программа
Шун Сато (Япония) – короткая программа
Михаил Шайдоров (Казахстан) – короткая программа
Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – произвольный танец
Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – произвольная программа
Рион Сумийоши (Япония) – произвольная программа
Кадзуки Томоно (Япония) – короткая программа
Денис Васильев (Латвия) – произвольная программа
Хана Йошида (Япония) – короткая программа
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