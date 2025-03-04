Малинин, Шайдоров, Бричги, Чок и Бейтс, Хазе и Володин вошли лонг-лист номинации ISU Skating Awards за лучший костюм

Опубликован лонг-лист номинантов на премию ISU Skating Awards за лучший костюм.

Список опубликован на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). С 3 по 9 марта будет проходить голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 30 марта определят победителя.

В номинацию за «Лучший костюм» попали: