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Малинин, Шайдоров, Бричги, Чок и Бейтс, Хазе и Володин вошли лонг-лист номинации ISU Skating Awards за лучший костюм

Опубликован лонг-лист номинантов на премию ISU Skating Awards за лучший костюм.

Список опубликован на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). С 3 по 9 марта будет проходить голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 30 марта определят победителя.

В номинацию за «Лучший костюм» попали:

  • Лукас Бричги (Швейцария) – короткая программа

  • Чха Чжун Хван (Южная Корея) – произвольная программа

  • Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец

  • Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – ритм-танец

  • Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – произвольный танец

  • Эмбер Гленн (США) – произвольная программа

  • Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – произвольная программа

  • Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – произвольная программа

  • Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – короткая программа

  • Изабо Левито (США) – короткая программа

  • Илья Малинин (США) – произвольная программа

  • Кимми Репонд (Швейцария) – короткая программа

  • Шун Сато (Япония) – короткая программа

  • Михаил Шайдоров (Казахстан) – короткая программа

  • Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – произвольный танец

  • Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – произвольная программа

  • Рион Сумийоши (Япония) – произвольная программа

  • Кадзуки Томоно (Япония) – короткая программа

  • Денис Васильев (Латвия) – произвольная программа

  • Хана Йошида (Япония) – короткая программа

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ISU
logoISU Skating Awards
logoISU
Льюис Гибсон
Никита Володин
Михаил Шайдоров
Кимми Репонд
Лукас Бричги
Ким Чхэ Ен
Элли Кам
logoИзабо Левито
Эмбер Гленн
Минерва Фабьен Хазе
logoМэдисон Чок
logoЭван Бейтс
Оливия Смарт
logoХана Йошида
Шун Сато
Казуки Томоно
Дэнни О’Ши
Чха Чжун Хван
Деанна Стеллато-Дудек
logoПоль Пуарье
Лайла Фир
logoИлья Малинин
logoРион Сумийоши
Денис Васильев
Пайпер Гиллес
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