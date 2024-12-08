Финал Гран-при. Малинин, Шайдоров, Гленн, Сакамото, Метелкина и Берулава, Лопарева и Бриссо представят показательные номера
Фигуристы выйдут на лед 8 декабря.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Показательные выступления
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первое отделение
1. Стефания Гладки (Франция)
2. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
3. Шун Сато (Япония)
4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
5. Моне Чиба (Япония)
6. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
7. Юма Кагияма (Япония)
8. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан (Китай)
9. Хана Йошида (Япония)
10. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)
11. Михаил Шайдоров (Казахстан)
12. Les Vertacomicoriens (Франция)
Второе отделение
13. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
14. Мао Шимада (Япония)
15. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
16. Джейкоб Санчес (США)
17. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
18. Каори Сакамото (Япония)
19. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
20. Кевин Аймо (Франция)
21. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
22. Эмбер Гленн (США)
23. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
24. Илья Малинин (США)
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