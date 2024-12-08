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Финал Гран-при. Малинин, Шайдоров, Гленн, Сакамото, Метелкина и Берулава, Лопарева и Бриссо представят показательные номера

Малинин, Гленн, Сакамото выступят с показательными номерами в финале Гран-при.

Фигуристы выйдут на лед 8 декабря.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Гренобль, Франция

Показательные выступления

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Первое отделение

1. Стефания Гладки (Франция)

2. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)

3. Шун Сато (Япония)

4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

5. Моне Чиба (Япония)

6. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

7. Юма Кагияма (Япония)

8. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан (Китай)

9. Хана Йошида (Япония)

10. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)

11. Михаил Шайдоров (Казахстан)

12. Les Vertacomicoriens (Франция)

Второе отделение

13. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

14. Мао Шимада (Япония)

15. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

16. Джейкоб Санчес (США)

17. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

18. Каори Сакамото (Япония)

19. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

20. Кевин Аймо (Франция)

21. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

22. Эмбер Гленн (США)

23. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

24. Илья Малинин (США)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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Рюичи Кихара
Никита Володин
Шарлен Гиньяр
Минерва Фабьен Хазе
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Мао Шимада
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Евгения Лопарева
Рику Миура
Джейкоб Санчес
Эмбер Гленн
Жоффре Бриссо
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