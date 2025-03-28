Верховный суд Швейцарии заявил, что Валиева не подавала новую апелляцию: «Это та же апелляция, которая зарегистрирована 17 декабря 2024-го»

В Верховном суде Швейцарии прояснили ситуацию с апелляцией Камилы Валиевой.

Накануне AP сообщил , что адвокаты Валиевой подали новую апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии, в которой утверждается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утаило доказательства, которые могли бы подтвердить версию спортсменки о попадании допинга в организм.

«Сообщаем вам, что это та же самая апелляция, которая была зарегистрирована 17 декабря 2024 года.

Мы не можем ответить на вопросы, касающиеся этой апелляции, поскольку Верховный суд Швейцарии не предоставляет информацию о предстоящем разбирательстве», – заявили в пресс-службе суда.

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом

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