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Журова о новой апелляции в деле Валиевой: «Меняется политическая конъюнктура, и, может быть, WADA что‑то признает»

Светлана Журова считает, что смена политической ситуации может повлиять на WADA.

Ранее адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой обжаловали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации за допинг. Апелляция подана в Федеральный суд Швейцарии.

Защита Валиевой утверждает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утаило результаты эксперимента, которые могли подтвердить версию спортсменки о попадании допинга в организм.

– Я думаю, они (юристы) хотят добиться того, чтобы у Камилы не отбирали медаль. Думаю, процессуальные нарушения были. Меняется политическая конъюнктура, и, может быть, WADA что‑то признает.

– Был ряд оправдательных решений по звездам спорта за последнее время, та же ситуация с китайскими пловцами. Думаете, этот факт тоже играет роль?

– Должно быть прецедентное право. Почему‑то к Камиле оно не применяется. Юристы Камилы понимают, что должно быть иначе. Ее дело было особенным – она еще и была несовершеннолетней (на момент отстранения в 2022-м – Спортс’’), защищенным лицом. Но с решением ждали, тянули два года. И оправдательных решений было действительно много. Для нас это дело принципа, – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом

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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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logoСветлана Журова
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женское катание
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