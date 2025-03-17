Губерниев о критике Косторной в адрес Загитовой: «Милые бранятся – только тешатся. Словесные пикировки в фигурном катании – святое»

Губерниев высказался о том, что Косторная раскритиковала слова Загитовой на КПК.

Кубок Первого канала прошел в Челябинске 15-16 марта. Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой заняла второе место. Во время проката Ксении Гущиной , выступавшей за команду Загитовой, Алина сказала : «Я запрещаю тебе падать! Давай-давай! До конца, блин! Че ты ленивая такая?»

Алена Косторная заявила , что не поняла эти высказывания: «Ксюшу Гущину очень жаль, не очень поняла некоторых высказываний в ее адрес от ее команды, я с ними абсолютно не согласна. Меня это дико оскорбило».

– Милые бранятся – только тешатся. Мы к этому привыкаем. Словесные пикировки в фигурном катании – святое. Пусть продолжают дальше.

– Вообще есть что‑то обидное в том, что один человек назвал ленивым другого?

– С моей точки зрения – нет. Но, может быть, у девочек какое‑то обостренное чувство восприятия слов. Еще раз хочу отметить, что в современном мире это нормальная ситуация. Люди пикируются, обзываются. Кто‑то держит удар, а кто‑то – нет. Эта «движуха» в фигурном катании достаточно жесткая и распространенная. С моей точки зрения, ничего страшно тут нет.

– Такие вещи двигают в том числе этот вид спорта вперед?

– Вряд ли, потому что фигурного катания и так достаточно у нас. Но, в любом случае, на потребу толпе это иной раз заходит, – сказал Дмитрий Губерниев .

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