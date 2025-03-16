Загитова во время проката Гущиной на Кубке Первого канала: «Давай до конца, че ты ленивая такая?»

Загитова раскритиковала Гущину во время проката на Кубке Первого канала.

Ксения Гущина – член красной команды, капитаном которой является Алина Загитова.

В прокате Гущина допустила падение на лутце и сделала степ-аут на сальхове.

«Я запрещаю тебе падать! Давай-давай! До конца, блин! Че ты ленивая такая? Я не понял (в мужском роде – Спортс’‘)», – сказала Загитова в эфире Первого канала.