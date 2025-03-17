Тарасова о словах Загитовой про Гущину на Кубке Первого канала: «Алина – тот человек, который знает, что такое лениться в прокате»

Тарасова оценила слова Загитовой про ленивую Гущину на Кубке Первого канала.

Турнир прошел в Челябинске 15-16 марта. Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой заняла второе место. Во время проката Ксении Гущиной , выступавшей за команду Загитовой, Алина сказала : «Я запрещаю тебе падать! Давай-давай! До конца, блин! Че ты ленивая такая?»

– Алина Загитова назвала Ксению Гущину в конце проката ленивой. Может ли капитан так называть своих сокомандников?

– Алина – тот человек, который знает, что такое лениться в прокате. Может. Почему нет? Это некрасиво, но, может быть, правильно.

– Стоит ли в спорте обижаться на такие слова?

– Нет, не стоит, но выводы нужно делать, – сказала Татьяна Тарасова .

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