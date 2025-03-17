Косторная о Кубке Первого канала: «Гущину очень жаль, не поняла некоторых высказываний в ее адрес от команды. Понимаю, могло вылететь лишнее, но меня это дико оскорбило»

Алена Косторная заявила, что ее оскорбили высказывания на Кубке Первого канала.

16 марта команда Анны Щербаковой победила на турнире в Челябинске, команда Алины Загитовой заняла второе место, команда Александры Трусовой – третье.

«Мы посмотрели Кубок Первого канала. Наконец-то Соня Муравьева смогла показать себя, у Даши Садковой получилось собрать два четверных.

Ксюшу Гущину очень жаль, не очень поняла некоторых высказываний в ее адрес от ее команды, я с ними абсолютно не согласна. Понимаю, что могло вылететь что-то лишнее, но меня это дико оскорбило, хотя я к этой ситуации никак не отношусь», – сказала фигуристка Косторная , выступающая в паре с Георгием Куницей.

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