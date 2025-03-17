Косторная о Кубке Первого канала: «Гущину очень жаль, не поняла некоторых высказываний в ее адрес от команды. Понимаю, могло вылететь лишнее, но меня это дико оскорбило»
16 марта команда Анны Щербаковой победила на турнире в Челябинске, команда Алины Загитовой заняла второе место, команда Александры Трусовой – третье.
«Мы посмотрели Кубок Первого канала. Наконец-то Соня Муравьева смогла показать себя, у Даши Садковой получилось собрать два четверных.
Ксюшу Гущину очень жаль, не очень поняла некоторых высказываний в ее адрес от ее команды, я с ними абсолютно не согласна. Понимаю, что могло вылететь что-то лишнее, но меня это дико оскорбило, хотя я к этой ситуации никак не отношусь», – сказала фигуристка Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей.
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