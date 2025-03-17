Губерниев о новом шоу Загитовой: «Главное, чтобы на призыв «Ассоль!» не ответил кто-нибудь: «А соли нет!». Но соль есть, так что Алине всяческих удач»
Дмитрий Губерниев иронично высказался о новом ледовом шоу Алины Загитовой.
Олимпийская чемпионка Загитова в июне представит в Санкт-Петербурге рок-мюзикл на льду «Ассоль». В шоу примут участие олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев и призер чемпионата мира Артур Гачинский.
«Загитова – молодец, не сидит на месте. Очень здорово, что Алина поставит рок-мюзикл на льду, она деятельная натура.
Главное, чтобы на призыв «Ассоль!» не ответил кто-нибудь: «А соли нет!». Но соль есть, поэтому Загитовой всяческих удач!» – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.
Татьяна Тарасова: «Важно, что у Загитовой будет свое шоу. Хотя многовато их у нас, но тут вопрос в том, кто выживет»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
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