Губерниев о новом шоу Загитовой: «Главное, чтобы на призыв «Ассоль!» не ответил кто-нибудь: «А соли нет!». Но соль есть, так что Алине всяческих удач»

Дмитрий Губерниев иронично высказался о новом ледовом шоу Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка Загитова в июне представит в Санкт-Петербурге рок-мюзикл на льду «Ассоль». В шоу примут участие олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев и призер чемпионата мира Артур Гачинский.

«Загитова – молодец, не сидит на месте. Очень здорово, что Алина поставит рок-мюзикл на льду, она деятельная натура.

Главное, чтобы на призыв «Ассоль!» не ответил кто-нибудь: «А соли нет!». Но соль есть, поэтому Загитовой всяческих удач!» – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев .

Татьяна Тарасова: «Важно, что у Загитовой будет свое шоу. Хотя многовато их у нас, но тут вопрос в том, кто выживет»