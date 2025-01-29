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  • Губерниев о том, что Соболев выше Хабиба в рейтинге самых медийных спортменов: «Хоть он ничего не забил, про него знают. У Нурмагомедова и Загитовой – это шлейф от былых успехов»
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Губерниев о том, что Соболев выше Хабиба в рейтинге самых медийных спортменов: «Хоть он ничего не забил, про него знают. У Нурмагомедова и Загитовой – это шлейф от былых успехов»

Дмитрий Губерниев высказался о рейтинге самых медийных спортсменов России.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев обошел бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в рейтинге самых медийных спортсменов страны, подготовленным «Спорт-Экспрессом» и «Медиалогией». Первое место занял хоккеист Александр Овечкин.

Удивляет ли, что в рейтинге Хабиб ниже Соболева?

– Хабиб Нурмагомедов уже давно не выступает. У Хабиба или, например, у Загитовой – это шлейф от былых успехов. Даже наличие Большунова – это эхо Олимпиады.

Соболев переходил в «Зенит», это действующий спортсмен. Люди оценивают по местонахождению в хит-парадах. Про тебя говорят, значит, ты есть.

Мы же оцениваем не количество голов, а медийность. Значит, про этого человека знают, несмотря на то, что он ничего не забил. Не надо путать зеленое с кислым. 

Понятно, что Овечкин – номер один. Жаль, нет биатлонистов. Если бы была олимпийская победа, тогда, глядишь, кто-нибудь был, – сказал спортивный комментатор. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
рейтинги
logoДмитрий Губерниев
logoХабиб Нурмагомедов
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