«Специально для идиотов-конспирологов». Губерниев опроверг, что пропустит Российско-китайский фестиваль из-за Загитовой

Дмитрий Губерниев опроверг слухи о пропуске фестиваля из-за Алины Загитовой.

22–23 февраля в Благовещенске пройдет Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта. Олимпийская чемпионка Загитова выступит с номером на церемонии открытия.

Комментатор и ведущий Губерниев отреагировал, в частности, на информацию о том, что фигуристка якобы отказывалась выходить с ним на сцену.

«Специально для идиотов-конспирологов. Я получил приглашение на Российско-китайский фестиваль много месяцев назад. Но я отказался, поскольку 22–23 февраля буду на важном биатлоне в Раубичах. Именно по этой причине меня не будет в Благовещенске.

Я дружу с организаторами, губернатором Орловым и его командой профессионалов. И туда еще, разумеется, приеду. Вот такая причина моего отсутствия на играх. Скромная. И, казалось бы, при чем здесь Загитова?» – сказал Губерниев, чьи слова приводит телеграм-канал Ивана Карпова. Сам Дмитрий также репостнул эту цитату на своей странице.