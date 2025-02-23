Дмитрий Губерниев: «У нас спортсмены не торопятся объявлять о завершении карьеры, чтобы им платили деньги. Я не про Загитову, а в целом про ситуацию»

Дмитрий Губерниев оценил деятельность Алины Загитовой после карьеры фигуристки.

В декабре 2019 года олимпийская чемпионка Загитова объявляла о паузе в спорте. На соревнования она так и не вернулась, а в феврале 2025-го отметила, что закончила карьеру в 2019-м.

«После 2019 года у Загитовой не было никакой карьеры фигуристки. Было понятно, что она давно завершила ее. Теперь Алина занимается другими делами, молодец, пожелаем ей удачи! Загитова не пропала, пытается делать что-то интересное. Здорово, когда спортсмен после завершения карьеры занимается чем-то новым.

Но у нас спортсмены вообще не торопятся объявлять о завершении карьеры ровным счетом для того, чтобы им платили деньги. Поэтому это такое лукавство определенное. Я сейчас не про Загитову, а в целом про ситуацию», – сказал спортивный комментатор Губерниев .