Татьяна Тарасова: «Важно, что у Загитовой будет свое шоу. Хотя многовато их у нас, но тут вопрос в том, кто выживет»

Татьяна Тарасова позитивно восприняла новость о будущем шоу Загитовой.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в июне представит в Санкт-Петербурге рок-мюзикл на льду «Ассоль». В шоу примут участие олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев и призер чемпионата мира Артур Гачинский.

«Поживем – увидим, что получится. Хорошо, что она хочет заниматься творчеством. Это ее жизнь, она хочет делать то, что хочет, и имеет на это право.

Что касается темы «Алых парусов», то не вижу разницы, где это реализовывать – на льду или на сцене. Главное, чтобы был интересный хореограф-постановщик. Важно, что у Алины будет свое шоу, хотя многовато их у нас, но тут вопрос в том, кто выживет», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге. Шоу состоится в конце июня