Александр Галлямов приступит к легким тренировкам в начале апреля («Спорт-Экспресс»)
Александр Галлямов сможет вернуться к легким тренировкам в начале апреля.
По информации «СЭ», ближайшие две недели фигурист посвятит отдыху и восстановлению.
Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил травму ноги во время турнира «Открытие Байкала» – там пара выступала с показательным номером.
Что самое глупое в истории с травмой Галлямова
Фигуристы+Байкал = ❤️ Катались на «буханке», прыгали сальто, пили из озера
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости