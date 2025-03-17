Александр Галлямов приступит к легким тренировкам в начале апреля («Спорт-Экспресс»)

Александр Галлямов сможет вернуться к легким тренировкам в начале апреля.

По информации «СЭ», ближайшие две недели фигурист посвятит отдыху и восстановлению.

Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил травму ноги во время турнира «Открытие Байкала» – там пара выступала с показательным номером.

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