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Александр Галлямов приступит к легким тренировкам в начале апреля («Спорт-Экспресс»)

Александр Галлямов сможет вернуться к легким тренировкам в начале апреля.

По информации «СЭ», ближайшие две недели фигурист посвятит отдыху и восстановлению.

Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил травму ноги во время турнира «Открытие Байкала» – там пара выступала с показательным номером. 

Что самое глупое в истории с травмой Галлямова

Фигуристы+Байкал = ❤️ Катались на «буханке», прыгали сальто, пили из озера

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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