Хабибуллина и Княжук заменят Мишину и Галлямова на Кубке Первого канала
Хабибуллина и Княжук выступят на Кубке Первого канала по фигурному катанию.
Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 14 по 16 марта. Анастасия Мишина и Александр Галлямов не выступят на турнире из-за травмы партнера.
По информации «Спорт-Экспресса», Наталья Хабибуллина и Илья Княжук получили приглашение для участия в соревнованиях.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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