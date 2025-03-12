Хабибуллина и Княжук заменят Мишину и Галлямова на Кубке Первого канала

Хабибуллина и Княжук выступят на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 14 по 16 марта. Анастасия Мишина и Александр Галлямов не выступят на турнире из-за травмы партнера.

По информации «Спорт-Экспресса », Наталья Хабибуллина и Илья Княжук получили приглашение для участия в соревнованиях.