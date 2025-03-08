Александр Галлямов: «Постараюсь восстановиться с опережением графика, но без форсирования. Буду брать пример с Овечкина»
Александр Галлямов заявил, что хочет восстановиться с опережением графика.
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Партнер травмировал ногу во время турнира на Байкале – там пара выступала с показательным номером.
«Спасибо всем за поддержку. Постараюсь восстановиться с опережением графика, но без форсирования. Буду брать пример с Овечкина», – сказал Галлямов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости