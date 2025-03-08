Александр Галлямов: «Постараюсь восстановиться с опережением графика, но без форсирования. Буду брать пример с Овечкина»

Александр Галлямов заявил, что хочет восстановиться с опережением графика.

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Партнер травмировал ногу во время турнира на Байкале – там пара выступала с показательным номером.

«Спасибо всем за поддержку. Постараюсь восстановиться с опережением графика, но без форсирования. Буду брать пример с Овечкина», – сказал Галлямов.

Что самое глупое в истории с травмой Галлямова