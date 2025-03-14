Медведева о травме Галлямова: «Больше вопросов возникает из-за вот этого заигрывания – «пальчик порезал». Что за детский сад»

Фигуристы обсудили в шоу «Каток» травму Галлямова, полученную на Байкале.

Чемпион мира и трехкратный чемпион России Александр Галлямов, который катается в паре с Анастасией Мишиной, травмировал ногу во время участия в турнире на озере Байкал.

Р-Спорт» 1 марта сообщил о травме фигуриста, но Галлямов назвал эту информацию ложной и показал в телеграм-канале порез пальца. Позже новость о травме ноги подтвердилась.

«Насколько я понимаю, Саша в своем телеграм-канале как-то подколол журналистов, которые, якобы, напридумывали себе. А на самом деле у него палец. Но они на самом деле не придумывали. Он и журналистов опустил немножко и вроде не прав оказался», – сказала Анастасия Скопцова .

«Мне кажется, больше вопросов возникает из-за вот этого заигрывания: «Пальчик порезал». Если вы хотите разобраться, если вы хотите подождать немножко или вообще замять эту тему – зачем апеллировать пальчиком? Что за детский сад», – отметила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева .

«Я бы не стал рисковать и перед ответственным сезоном выходить на лед, где, во-первых, ветром сдувает, а во-вторых, надо действительно площадку метров 10 выучить.

Где есть какие-то каверзные моменты, какие-то трещины, чтобы в них не попасть. Если попасть во вращение, то не дай бог... По инерции тело продолжает крутиться. А конек встает, и все. Страшно», – добавил олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев .

Что самое глупое в истории с травмой Галлямова