Роднина о снятии санкций с Дегтярева: «Лед тронулся в вопросе возвращения российского спорта»

Ирина Роднина считает, что «лед тронулся» в вопросе допуска спортсменов России.

Ранее появилась информация о том, что Евросоюз исключил министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева из санкционных списков.

«Я даже не знала, что Дегтярев был под санкциями. Может, Евросоюз случайно внес его в санкционный список, а теперь опомнился. Ну, слава богу, значит, лед тронулся в вопросе возвращения российского спорта», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .

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