Роднина о снятии санкций с Дегтярева: «Лед тронулся в вопросе возвращения российского спорта»
Ирина Роднина считает, что «лед тронулся» в вопросе допуска спортсменов России.
Ранее появилась информация о том, что Евросоюз исключил министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева из санкционных списков.
«Я даже не знала, что Дегтярев был под санкциями. Может, Евросоюз случайно внес его в санкционный список, а теперь опомнился. Ну, слава богу, значит, лед тронулся в вопросе возвращения российского спорта», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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