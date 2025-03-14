Дмитрий Васильев: «Снятие санкций с Дегтярева говорит о том, что Европа готова начать диалог по возвращению российского спорта»
Ранее появилась информация о том, что Евросоюз исключил министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева из санкционных списков.
«Это очень хорошая новость и серьезный ход. Снятие санкций с Дегтярева говорит о том, что Европа готова начать диалог по возвращению российского спорта. Министр спорта страны хоть и является членом правительства, но он же занят в мирной отрасли.
Это первый шаг по возвращению наших спортсменов на мировую арену. Это значит, что скоро лед по-настоящему тронется, и скоро мы начнем выступать под своим флагом. Спорт это же не просто состязания, он несет в себе объединяющую и умиротворяющую роль. Похоже, что в Европе наконец-то возобладал разум», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
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