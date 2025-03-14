  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Снятие санкций с Дегтярева говорит о том, что Европа готова начать диалог по возвращению российского спорта»
3

Дмитрий Васильев: «Снятие санкций с Дегтярева говорит о том, что Европа готова начать диалог по возвращению российского спорта»

Дмитрий Васильев считает, что Европа готова к диалогу по российским спортсменам.

Ранее появилась информация о том, что Евросоюз исключил министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева из санкционных списков.

«Это очень хорошая новость и серьезный ход. Снятие санкций с Дегтярева говорит о том, что Европа готова начать диалог по возвращению российского спорта. Министр спорта страны хоть и является членом правительства, но он же занят в мирной отрасли.

Это первый шаг по возвращению наших спортсменов на мировую арену. Это значит, что скоро лед по-настоящему тронется, и скоро мы начнем выступать под своим флагом. Спорт это же не просто состязания, он несет в себе объединяющую и умиротворяющую роль. Похоже, что в Европе наконец-то возобладал разум», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Васильев
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
ОКР
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Теперь Дегтяреву будет легче договариваться о восстановлении российского спорта в правах»
15 минут назад
Йоханнес Бо снялся с этапа Кубка мира в Поклюке. В общем зачете он отстает от Лагрейда на 39 очков
14сегодня, 13:58
Кубок IBU. Гальмас Полен выиграла спринт, Бене – 2-я, Боте – 3-я
сегодня, 13:15
Чемпионат России по биатлону. Сингл-микст. Серохвостов и Дюжева, Антон и Динара Смольские, Бажин и Дербушева, Стрельцов и Резцова пробегут гонку
1сегодня, 13:10
CAS пожизненно запретил экс-главе IBU Бессебергу занимать спортивные должности
23сегодня, 12:14
Виктор Майгуров: «Изменения в мировой политике будут влиять на то, чтобы поменялась ситуация с нашим участием в международных стартах»
сегодня, 09:58
Кубок IBU. Ботн выиграл спринт, Аспенес – 2-й, Реес – 3-й
4сегодня, 09:57
Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке
4сегодня, 06:05
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате
8сегодня, 06:05
Серохвостов о 9 промахах в суперспринте: «Я все сделал идеально, но черти сглазили»
8вчера, 20:16
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя
сегодня, 06:00
Первенство России среди юниоров. Команды Метели и Коновалова победили в эстафетах
вчера, 18:07
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
4вчера, 16:39
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 4-я
7вчера, 12:40
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
610 марта, 06:20
Кубок России. Зачет масс-стартов. Бабиков победил, Колотов – 2-й, Бектуганов – 3-й
29 марта, 11:04
Кубок России. Зачет масс-стартов. Казакевич выиграла, Дербушева – 2-я, Резцова – 3-я
9 марта, 10:08
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 марта, 17:59
Кубок IBU. Ботн выиграл гонку преследования, Кристиансен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й
48 марта, 15:15
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й
8 марта, 15:08