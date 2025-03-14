Дмитрий Васильев: «Снятие санкций с Дегтярева говорит о том, что Европа готова начать диалог по возвращению российского спорта»

Дмитрий Васильев считает, что Европа готова к диалогу по российским спортсменам.

Ранее появилась информация о том, что Евросоюз исключил министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева из санкционных списков.

«Это очень хорошая новость и серьезный ход. Снятие санкций с Дегтярева говорит о том, что Европа готова начать диалог по возвращению российского спорта. Министр спорта страны хоть и является членом правительства, но он же занят в мирной отрасли.

Это первый шаг по возвращению наших спортсменов на мировую арену. Это значит, что скоро лед по-настоящему тронется, и скоро мы начнем выступать под своим флагом. Спорт это же не просто состязания, он несет в себе объединяющую и умиротворяющую роль. Похоже, что в Европе наконец-то возобладал разум», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .