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Депутат Свищев о снятии санкций с Дегтярева: «Это упростит общение с МОК и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей»

Депутат Свищев считает, что снятие санкций с Дегтярева упростит переговоры с МОК.

Ранее появилась информация о том, что Евросоюз исключил министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева из санкционных списков.

«Очень хорошая и важная новость для Михаила и российского спорта. Думаю, что это станет толчком в допуске наших спортсменов на международную арену. Это упростит общение, переговорный процесс с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей.

Думаю, что процесс по нашему восстановлению в международной семье ускорится. Это хороший знак, который поспособствует появлению новых возможностей для планомерной работы», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
logoМОК
ОКР
logoДмитрий Свищев
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