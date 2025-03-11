«Готовимся к русскому вызову». Туктамышева показала, как работает над показательным номером с Авербухом
Елизавета Туктамышева показала, как Илья Авербух ставит ей показательный номер.
Чемпионка мира выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.
«Готовимся к русскому вызову», – написала Туктамышева.
Тема турнира этого года – хорошее настроение.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елизаветы Туктамышевой
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