Авербух поставит программы Туктамышевой и Кондратюку для турнира шоу-программ

Авербух поставит программы Туктамышевой и Кондратюку для турнира «Русский вызов».

«На данный момент, помимо Матвея Ветлугина, ведется работа с Марком Кондратюком, Дмитрием Алиевым, Елизаветой Туктамышевой, Викторией Синициной, Никитой Кацалаповым и еще с рядом фигуристов», – сказал хореограф Илья Авербух.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.