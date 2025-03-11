Авербух поставит программы Туктамышевой и Кондратюку для турнира шоу-программ
Авербух поставит программы Туктамышевой и Кондратюку для турнира «Русский вызов».
«На данный момент, помимо Матвея Ветлугина, ведется работа с Марком Кондратюком, Дмитрием Алиевым, Елизаветой Туктамышевой, Викторией Синициной, Никитой Кацалаповым и еще с рядом фигуристов», – сказал хореограф Илья Авербух.
Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости