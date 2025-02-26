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Игорь Крутой о шоу «Рапсодия льда 2»: «Если я расскажу про фишки, то огорчу Авербуха. Будет много нетривиальных режиссерских решений»

Игорь Крутой рассказал об идее шоу «Рапсодия льда 2».

Шоу пройдет 8 марта на «ЦСКА Арене» в Москве. Режиссер-постановщик – Илья Авербух.

– Расскажете об идее шоу?

– Как говорит Илья, говорить в этом шоу мы хотим и будем о любви. О любви вне возраста и настроения, потому что любовь – это музыка и полет. И трудно с ним не согласиться! Именно любовь дарит человеку чувство наполненности жизни эмоциями и разнообразием. 8 марта мы будем говорить, звучать, молчать, сверкать на льду, даже, я бы сказал, шептать и слушать о любви.

– Так, а фишки раскроете? А то у меня как человека, следящего за фигурным катанием, ощущение, что жанр шоу начинает приедаться, нужно выделяться.

– Если я расскажу про фишки, то рассекречу всех нас, участников проекта, и огорчу Авербуха тем, что раскрыл карты (улыбается). Что точно могу сказать – много нетривиальных режиссерских решений, мы плодотворно обсуждали массу вопросов – как творческих, так и технических, организационных. В результате, на мой взгляд, получается единый мощный организм, в котором все дышат в унисон.

Мастерство Ильдара Абдразакова, Суми Джо, Ольги Перетятько и Димы Билана – тех, кто исполнит новые вокальные композиции, – думаю, оценят зрители «ЦСКА Арены» и Первого канала. И вскоре мы планируем выпустить цифровой альбом этой программы. <...>

– Состав фигуристов довольно мощный – Медведева, Щербакова, Туктамышева, ветераны прошлого, например Ягудин. Вы каким-то образом участвуете в выборе участников?

– Вообще, должен признаться, что еще не знаком лично со всеми участниками нашей премьеры. Во многом, безусловно, доверяю профессионализму и опыту Ильи Авербуха. В 2019 году у нас сложилась замечательная программа. Нынешняя премьера – 22 новые композиции, которые прозвучат и сольно, и в дуэте, – верю, оставит разнообразные эмоции и чувства.

Со стороны фигурного катания в программе принимают участие победители финала Гран-при России – Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Василиса Кагановская и Максим Некрасов. «Ветеран», как вы говорите, Леша Ягудин... Замечательный состав участников – и с ледовой, и с музыкальной точки зрения, – сказал композитор.

Щербакова, Медведева, Туктамышева, Семененко, Кондратюк, Мишина и Галлямов выступят в шоу «Рапсодия льда 2»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
ледовые шоу
танцы на льду
logoАлексей Ягудин
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