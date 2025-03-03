Костылева, Двоеглазова, Андреева, Лазарев, Сарновский и Колесников вошли в список участников Кубка Первого канала в Челябинске

Костылева, Двоеглазова и Лазарев выступят на Кубке Первого канала в Челябинске.

Список юниоров, приглашенных к участию в турнире, опубликовали Первый канал и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Девушки: Елизавета Андреева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева.

Юноши: Николай Колесников, Лев Лазарев, Никита Сарновский.

К участию приглашены спортсмены, набравшие максимальное количество баллов по итогам первенства России, финала Гран-при России среди юниоров и этапов Гран-при среди юниоров.

Кубок Первого канала пройдет 15-16 марта в Челябинске.