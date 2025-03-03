Костылева, Двоеглазова, Андреева, Лазарев, Сарновский и Колесников вошли в список участников Кубка Первого канала в Челябинске
Костылева, Двоеглазова и Лазарев выступят на Кубке Первого канала в Челябинске.
Список юниоров, приглашенных к участию в турнире, опубликовали Первый канал и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Девушки: Елизавета Андреева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева.
Юноши: Николай Колесников, Лев Лазарев, Никита Сарновский.
К участию приглашены спортсмены, набравшие максимальное количество баллов по итогам первенства России, финала Гран-при России среди юниоров и этапов Гран-при среди юниоров.
Кубок Первого канала пройдет 15-16 марта в Челябинске.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
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