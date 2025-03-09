Матвей Ветлугин: «Я благодарю судьбу, что когда-то Мишин рискнул взять меня в группу»
Фигурист Матвей Ветлугин поблагодарил судьбу за то, что попал к Алексею Мишину.
8 марта заслуженному тренеру России Мишину исполнилось 84 года.
«Я благодарю судьбу, что когда-то Алексей Николаевич рискнул взять меня в группу. Человека, который вообще мало из того, что похоже на большое фигурное катание. И он смог за короткий период времени создать из меня намного более высококлассного фигуриста, чем я был тогда, когда только пришел к вам в группу.
И, конечно, Алексей Николаевич – это человек невероятной харизмы и жизненного опыта, который он передает каждому своему ученику, поэтому я благодарен вам не только как спортсмен, но и как обычный человек. Рад, что вы мой наставник и по сей день, как я считаю», – сказал Ветлугин.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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