Матвей Ветлугин: «Я благодарю судьбу, что когда-то Мишин рискнул взять меня в группу»

Фигурист Матвей Ветлугин поблагодарил судьбу за то, что попал к Алексею Мишину.

8 марта заслуженному тренеру России Мишину исполнилось 84 года.

«Я благодарю судьбу, что когда-то Алексей Николаевич рискнул взять меня в группу. Человека, который вообще мало из того, что похоже на большое фигурное катание. И он смог за короткий период времени создать из меня намного более высококлассного фигуриста, чем я был тогда, когда только пришел к вам в группу.

И, конечно, Алексей Николаевич – это человек невероятной харизмы и жизненного опыта, который он передает каждому своему ученику, поэтому я благодарен вам не только как спортсмен, но и как обычный человек. Рад, что вы мой наставник и по сей день, как я считаю», – сказал Ветлугин .