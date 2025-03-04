Илья Авербух поставит около восьми номеров для турнира шоу-программ «Русский вызов»

Илья Авербух поставит около восьми номеров фигуристам для «Русского вызова».

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.

«С Матвеем (Ветлугиным) уже есть договоренность. Также договорились со многими ребятами – порядка восьми номеров. Сейчас я занимаюсь исключительно шоу, продюсером и постановщиком которых являюсь, – это шоу 8 марта Игоря Крутого и большое шоу 9 марта в Санкт-Петербурге ко дню рождения Алексея Мишина», – рассказал хореограф Авербух .