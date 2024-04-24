Ветлугин о переходе к Рукавицыну: «Одна из целей — пополнение багажа моих знаний о виде спорта в целом, о том, как можно тренироваться и тренировать»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Евгений Рукавицын переходы Матвей Ветлугин Фигурное катание

Матвей Ветлугин рассказал о переходе от Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну.

— Как произошел твой переход к Евгению Рукавицыну? 

— Плавно, порядочно. Одна из целей перехода — пополнение багажа моих знаний о виде спорта в целом, о том, как можно тренироваться и тренировать. Также это вклад в копилку моего жизненного опыта.

— Когда ты понял, что нужно что-то менять?

— Не могу сказать, что решение было спонтанным, оно назревало до Кубка Первого канала. Такой важный шаг не может приниматься на каких-то эмоциях, необдуманно. Я проанализировал мысли, которые были у меня в голове. Все взвесил и решил, что так будет лучше для моего дальнейшего совершенствования.

Я хочу выразить огромную благодарность Алексею Николаевичу Мишину и всей команде за три плодотворнейших года работы, за то, насколько я вырос за это время. Надеюсь, дальше, с Евгением Владимировичем Рукавицыным нам удастся преумножить этот рост.

— Как Алексей Мишин отнесся к твоему переходу?

— Отпустил спокойно. Евгений Владимирович потом позвонил Алексею Николаевичу, они все обсудили. Мне кажется, все получилось мирно, – сказал Ветлугин. 

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3 комментария
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Матвей очень интеллигентный и воспитанный.Ищет себя, как в общем-то и все. Удачи!
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Матвей самый выразительо и красиво катающийся фигурист, вот прыжки стабилизирует, и вперед к наградам! А истинные зрители и искренние болельщики всегда поддержим!❤️❤️❤️
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