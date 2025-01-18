Мишин об уходе Ветлугина: «Матвей хотел быть номером один у меня в группе. А получалось так, что он хронически третий»

Алексей Мишин рассказал, почему Матвей Ветлугин покинул его группу.

Весной 2024 года Ветлугин перешел к тренеру Евгению Рукавицыну.

«Мы просто разошлись. Матвей – очень умный, толковый парень, понимал, что не может быть первым в спорте, но хотел быть номером один у меня в группе. А получалось так, что он хронически третий. Так сложилось, никто в этом не виноват.

Одну уже взрослую и достаточно сильную спортсменку я не взял в свою группу. Сейчас думаю, что правильно сделал. Она только отвлекла бы меня от работы с Женей [Семененко], Глебом [Лутфуллиным], с маленькими детьми, с которыми я сейчас занимаюсь с огромным удовольствием», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.