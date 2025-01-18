17

Мишин об уходе Ветлугина: «Матвей хотел быть номером один у меня в группе. А получалось так, что он хронически третий»

Алексей Мишин рассказал, почему Матвей Ветлугин покинул его группу.

Весной 2024 года Ветлугин перешел к тренеру Евгению Рукавицыну.

«Мы просто разошлись. Матвей – очень умный, толковый парень, понимал, что не может быть первым в спорте, но хотел быть номером один у меня в группе. А получалось так, что он хронически третий. Так сложилось, никто в этом не виноват.

Одну уже взрослую и достаточно сильную спортсменку я не взял в свою группу. Сейчас думаю, что правильно сделал. Она только отвлекла бы меня от работы с Женей [Семененко], Глебом [Лутфуллиным], с маленькими детьми, с которыми я сейчас занимаюсь с огромным удовольствием», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
logoсборная России
logoАлексей Мишин
logoМатвей Ветлугин
мужское катание
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Мишин: «Малинин хорош тем, что прыгает уникально, очень быстро крутится в воздухе. То же самое могу сказать о Дикиджи»
454 минуты назад
Алексей Мишин: «Мне нравится Кагияма, мастерство его катания потрясает. Думаю, он выиграет в этом году чемпионат мира»
757 минут назад
Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Садкова, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Фролова, Яметова выступят на турнире
33сегодня, 05:29
Универсиада-2025. Чиба, Самоделкина, Сумийоши, Гутманн, Йошида, Юркинен выйдут на лед с произвольными программами
4вчера, 22:57
Универсиада-2025. Кагияма, Сато, Грассль, Шайдоров, Ямамото, Чха Чжун Хван покажут произвольные программы
вчера, 22:56
Алексей Мишин: «Фигурное катание без сложных прыжков — это как суп из топора. Не имеет будущего»
35вчера, 19:51
Илья Авербух: «Мы дважды с Ягудиным выигрывали «Русский вызов». Наверное, как тренер я взял больше всего призов на этом турнире»
34вчера, 18:50
Чемпионат России по прыжкам. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Мухортова и Евгеньев выйдут на лед
10вчера, 18:38
Чемпионат России по прыжкам. Дикиджи, Лутфуллин, Семененко, Кондратюк, Гуменник, Угожаев, Алиев, Федоров, Самсонов выйдут на старт
24вчера, 18:19
Универсиада-2025. Чиба выиграла короткую программу, Самоделкина – 2-я, Сумийоши – 3-я
305вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Масленникова о Шевченко и Ежлове: «Самое главное у нас — финал Гран‑при. Мы должны максимально показать себя на этом турнире»
вчера, 18:59
«Криш forever». Галлямов показал, как собирает картонную фигурку Роналду
4вчера, 17:59Фото
Мишина о работе Петровой над четверным тулупом: «Задача стоит. Потенциал есть, останавливаться нельзя»
7вчера, 13:58
Елена Масленникова: «Ежлов в юности играл в футбол, судил матчи, занимался легкой атлетикой, акробатикой. Все это собрало достаточно неординарную и интересную личность»
2вчера, 06:37
Первенство Москвы. Артем Федотов лидирует после короткой программы и элементов, Добромир Воронов – 2-й, Жураховский – 3-й
1615 января, 17:50
Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
198 января, 13:57
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
4130 декабря 2024, 13:50
Рекомендуем