Мишин об уходе Ветлугина: «Матвей хотел быть номером один у меня в группе. А получалось так, что он хронически третий»
Алексей Мишин рассказал, почему Матвей Ветлугин покинул его группу.
Весной 2024 года Ветлугин перешел к тренеру Евгению Рукавицыну.
«Мы просто разошлись. Матвей – очень умный, толковый парень, понимал, что не может быть первым в спорте, но хотел быть номером один у меня в группе. А получалось так, что он хронически третий. Так сложилось, никто в этом не виноват.
Одну уже взрослую и достаточно сильную спортсменку я не взял в свою группу. Сейчас думаю, что правильно сделал. Она только отвлекла бы меня от работы с Женей [Семененко], Глебом [Лутфуллиным], с маленькими детьми, с которыми я сейчас занимаюсь с огромным удовольствием», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
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