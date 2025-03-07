Тарасова о словах Медведевой про сборы в Новогорске: «А я любила там работать. Отличный лед, на котором не холодно, комфортные условия для отдыха»

Татьяна Тарасова назвала комфортными условия для спортсменов в Новогорске.

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что абсолютно не скучает по спорту: «Каждое лето стабильные два месяца в Новогорске. Новогорск для всех фигуристов – тюрьма, ад адовый».

«А я любила работать в Новогорске по 8-10 часов в день, потому что там все удобно. Я работала с парами, танцорами, одиночниками. Нас хорошо кормили, там отличный лед, на котором не холодно.

Условия для сна и отдыха комфортные, для ребят есть разные залы. Удобно, что общефизической подготовкой можно заниматься – в Новогорске есть стадионы. Люди, которые там работают, были прекрасные, понимали наши задачи и нас очень любили», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.