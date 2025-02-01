Тарасова посетила тренировку в академии Плющенко: «Мне понравилось, как работает Женя. Дети с ним очень хорошо ладят, а он – с ними»

Татьяна Тарасова посетила тренировку фигуристов Плющенко в его академии.

Она положительно отозвалась о работе двукратного олимпийского чемпиона.

«Очень хорошая у Жени группа. Тренировка очень активная, все катают программы, прыгают. Мне понравилось, как он работает.

Все дети хорошие. Дети с ним очень хорошо ладят, а он – с ними. Это очень радостно, потому что не все наши олимпийские чемпионы переходят в тренерскую деятельность, это редкость», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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