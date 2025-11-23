  • Спортс
  • Мама Костылевой: «Расстроена, что Лена так легко смогла потерять все, что нарабатывалось годами. Доверились Плющенко – и что сделали за два месяца?»
161

Мама Костылевой: «Расстроена, что Лена так легко смогла потерять все, что нарабатывалось годами. Доверились Плющенко – и что сделали за два месяца?»

Мама Костылевой недовольна тренировками фигуристки у Плющенко.

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, ответила на пост двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко.

Костылева заняла второе место на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске. После этого Плющенко заявил, что не даст фигуристку в обиду: «Ребенка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда, а не говорить, что она «говно» и «толстожопая».

«К сожалению, многие совершенно не поняли, из-за чего я очень расстроилась. Увидев Лену через два месяца такой плохо катающейся, вообще не вращающейся и совершенно деревянной, без представления программы... Я называю таких фигуристок колченогими.

А ведь все это было. Буквально полтора года назад. Наш папа сказал Лене: «Худшей подготовки к стартам, Лена, у тебя за всю твою карьеру не было».

А я сказала Лене, что «мне впервые за девять лет было за тебя стыдно. И не потому, что ты падала с ультра-си, а потому, что ты, Лена, не каталась, не вращалась, не представляла программу. Ты моталась по льду – горбатая... Да еще и не прыгала».

А разве я не права? Так как Лена оторвалась от реальности. И на высочайшем уровне.

По поводу этапов, про результат «на бумаге» – он есть. Лена отобралась на Кубок Первого канала под номером два. Отобралась в финал Гран-при. На Первенство России она и так попадала как член юниорской сборной.

Я расстроена из-за того, что Лена так легко смогла потерять все то, что годами нарабатывалось. Что годами воспитывалось в ней. Та же воля к победе... Борьба за каждый элемент. «Умри, но прыгни».

Она шла на старт с одной мыслью. Только победа. Все остальное – проигрыш. Потерять свое преимущество перед всеми... Конкурентками. Причем не мифическое... А реальное... Ничего. Будем возвращать», – написала мама фигуристки.

«Кто вам сказал, что «заслуги тренеров тут нет». Лена на тридцатиминутной тренировке перед произвольной программой в Омске под руководством Плющенко продемонстрировала исключительной красоты, высоты и чистоты приземления три квад-тулупа, четыре трикселя и квад-сальхова.

Все – идеальной техникой. Сумасшедшей высоты и зрелищности. Только на первом акселе из четырех был степ... Заходила на десять ультра-си и чисто прыгнула девять, сумасшедшей красоты. Я представляю состояние Дудакова, профессора Мишина и других тренеров, которые это видели...

Но сделала Лена это... С перебежек... Без связок. Это все равно что не сделала. Результат-то в произвольной плачевный. А прыгать-то Лену Плющенко научил. Браво. Но вот в программе, чтоб Лена результат показала, не работает», – добавила Костылева. 

«Таки и доверились вам, Евгений Викторович. И что за два месяца-то сделали? Последний раз три часа полноценных тренировок у Лены были в прошлом сезоне.

И почему у «Хрустальных» три часа тренировок стоят по расписанию. А у вас считаются преступлением для Лены? Хотя о трех часах в день мы разговаривали в начале нашего пути. Количество часов не меньше, чем у всех профессионалов», – написала Ирина Костылева в телеграм-канале.

Реакция Плющенко на оценки Костылевой – боль в 5 кадрах

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Ирины Костылевой
Ирина Костылева
Евгений Плющенко
женское катание
Серия Гран-при России
Елена Костылева
сборная России
