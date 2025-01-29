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Татьяна Тарасова: «Мы все будем только рады и счастливы, если Валиева вернется на соревновательный лед»

Тарасова заявила, что все будут счастливы, если Валиева вернется в спорт.

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок ее дисквалификации завершится 24 декабря 2025 года. 

«Я видела Камилу в шоу у Татьяны Навки, и она выглядела очень хорошо, прекрасно каталась, исполняла элементы, все прыгала на глазах у многотысячной публики. 

Мы все будем только рады и счастливы, если она вернется на соревновательный лед», – сказала Татьяна Тарасова. 

Валиева хочет вернуться. А чего добивались другие фигуристки после допинг-бана?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoКамила Валиева
logoТатьяна Тарасова
женское катание
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дисквалификации
ТАСС
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