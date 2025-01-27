Тарасова о первенстве России: «У нас очень сильные юниоры, соревнования будут потрясающие. Они умеют больше, чем взрослые»

Тарасова считает, что российские юниоры умеют делать больше, чем взрослые фигуристы.

С 6 по 8 февраля в Саранске пройдет первенство России среди юниоров.

«Очень хочу поехать в Саранск, посмотрю, как буду себя чувствовать. У нас очень сильные юниоры, соревнования будут потрясающие.

Пусть все посмотрят, какие у нас дальнейшие планы, потому что юниоры у нас замечательные. Они умеют больше, чем взрослые», – сказала Татьяна Тарасова.