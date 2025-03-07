Аделия Петросян: «Когда я решила перейти к Тутберидзе, мама пыталась меня остановить. Она говорила, что меня не возьмут с моим сложным характером»

Аделия Петросян рассказала, что мама отговаривала ее от перехода к Тутберидзе.

– Как и в любом спорте, в фигурном катании не обойтись без сурового тренера. Было ли желание когда-то бросить и уйти, когда тренер критиковал?

– Это очень забавный вопрос в моем случае (улыбается). Я всегда знала, что мне нужен жесткий тренер на катке. Я вообще легко воспринимаю критику. Мне можно сказать все что угодно, и я как-то с этим справлюсь, ха-ха.

Когда я решила перейти к Этери Георгиевне, мама пыталась меня остановить. Она говорила, что меня не возьмут с моим сложным характером. Но я была полна решимости попасть в «Хрустальный» и знала, что это место подходит мне и что я смогу там остаться, – сказала двукратная чемпионка России.