Аделия Петросян: «Когда я решила перейти к Тутберидзе, мама пыталась меня остановить. Она говорила, что меня не возьмут с моим сложным характером»
Аделия Петросян рассказала, что мама отговаривала ее от перехода к Тутберидзе.
– Как и в любом спорте, в фигурном катании не обойтись без сурового тренера. Было ли желание когда-то бросить и уйти, когда тренер критиковал?
– Это очень забавный вопрос в моем случае (улыбается). Я всегда знала, что мне нужен жесткий тренер на катке. Я вообще легко воспринимаю критику. Мне можно сказать все что угодно, и я как-то с этим справлюсь, ха-ха.
Когда я решила перейти к Этери Георгиевне, мама пыталась меня остановить. Она говорила, что меня не возьмут с моим сложным характером. Но я была полна решимости попасть в «Хрустальный» и знала, что это место подходит мне и что я смогу там остаться, – сказала двукратная чемпионка России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Про Город
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