«На международных соревнованиях ты должен взглядом пожирать соперников. Нас учили этому». Загитова – на записи влога с Петросян
Алина Загитова рассказала, как ее учили «взглядом пожирать соперников».
Первый канал опубликовал влог олимпийской чемпионки после женских коротких программ в финале Гран-при России. Загитова пообщалась с фигуристками и, в частности, с Аделией Петросян.
Загитова: Вас учат грозно смотреть на соперников? Чтобы они сразу понимали. Скажите это Этери Георгиевне (Тутберидзе), пожалуйста, потому что нас в свое время учили этому.
Петросян: Да?
Загитова: Представляешь, да. На международных соревнованиях ты обязательно должен взглядом пожирать своих соперников.
Петросян: Ну вот, может, когда выйдем на международные соревнования – научат. Но, в принципе, я умею.
Загитова: Давай. Вот в камеру посмотри. Не на меня, пожалуйста.
Петросян: (Смотрит в камеру).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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