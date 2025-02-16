Петросян о срыве тройного акселя: «Я даже не знаю, как прокомментировать этот шедевр. В голове были все самые плохие слова мира»

Аделия Петросян иронично высказалась о срыве тройного акселя в финале Гран-при.

Фигуристка Петросян одержала победу на турнире в Красноярске (238,79 балла). Второе место заняла Алина Горбачева (224,36), третье – Анна Фролова (221,89).

«На перекидной, естественно, я не настраивалась, там планировался тройной аксель. Я даже не знаю, как прокомментировать этот шедевр. Давайте его лучше пропустим. Рада, что собралась на следующие элементы. Это, наверное, важно было.

В голове были все самые плохие слова мира. Вот я долго, кстати, приходила в себя. И буквально, заходя на четверной тулуп, я сказала себе: все, собралась. И как-то прыгнула. Но прокат был, если честно, такой себе. Тяжело было.

Такое допускать в принципе нельзя. Что сказали тренеры? Как понимаете – ничего хорошего не было. Они в шоке стояли. Я всегда плохо помню, что мне говорили сразу... Что-то было, что «мы почти уже легли на пол, когда ты сделала перекидной». А я думаю: вы хоть за бортиком были, а я прям на льду уже хотела прилечь с горя.

Почему не получается тройной аксель? Наверное, что-то у меня в голове. В Красноярске я всегда не очень выступаю. Подготовка была сложной, много сложных моментов было.

Такую победу я, пожалуй, даже не буду считать», – сказала Петросян в эфире Первого канала.

«С таким началом ты закончишь программу, а тренеры лежат». Тутберидзе – Петросян после проката в финале Гран-при