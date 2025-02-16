«С таким началом ты закончишь программу, а тренеры лежат». Тутберидзе – Петросян после проката в финале Гран-при
Этери Тутберидзе обратилась к Аделии Петросян после проката в финале Гран-при.
Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой на турнире в Красноярске. В начале проката она сорвала тройной аксель, далее исполнила четверной тулуп – двойной тулуп, четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц с двумя двойными акселями, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип.
У бортика ее встретили тренеры.
Петросян: Я не знаю, что...
Тутберидзе: С таким началом, знаешь, ты закончишь программу, а тренеры лежат.
Даниил Глейхенгауз: Почти ушли. Серьезно, что-то тебя настраивали, настраивали, а ты просто...
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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