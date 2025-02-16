20

«С таким началом ты закончишь программу, а тренеры лежат». Тутберидзе – Петросян после проката в финале Гран-при

Этери Тутберидзе обратилась к Аделии Петросян после проката в финале Гран-при.

Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой на турнире в Красноярске. В начале проката она сорвала тройной аксель, далее исполнила четверной тулуп – двойной тулуп, четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц с двумя двойными акселями, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип.

У бортика ее встретили тренеры.

Петросян: Я не знаю, что...

Тутберидзе: С таким началом, знаешь, ты закончишь программу, а тренеры лежат.

Даниил Глейхенгауз: Почти ушли. Серьезно, что-то тебя настраивали, настраивали, а ты просто...

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
logoДаниил Глейхенгауз
logoАделия Петросян
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«На международных соревнованиях ты должен взглядом пожирать соперников. Нас учили этому». Загитова – на записи влога с Петросян
23сегодня, 09:52Видео
«Мы долго не созванивались, его долго не было на катке». Муравьева без Плющенко: улыбается и лидирует!
68вчера, 12:10
Елизавета Андреева: «Попасть к Этери Георгиевне Тутберидзе было моим желанием, всегда хотела попробовать свои силы в ее группе»
2327 января, 07:42
Рекомендуем
Главные новости
Петросян о срыве тройного акселя: «Я даже не знаю, как прокомментировать этот шедевр. В голове были все самые плохие слова мира»
1615 минут назад
Муравьева после произвольной программы: «Что-то сегодня ножки садятся быстро. Обычно попроще»
1521 минуту назад
⚡ Финал Гран-при России. Петросян победила, Горбачева – 2-я, Фролова – 3-я, Муравьева – 4-я, Акатьева – 11-я
219627 минут назад
Петросян сделала два четверных тулупа, но сорвала тройной аксель в произвольной программе в финале Гран-при России
632 минуты назад
Горбачева дважды упала в произвольной программе в финале Гран-при России
1534 минуты назад
Акатьева впервые с 2019 года набрала на соревнованиях меньше 200 баллов в сумме
637 минут назад
«Меня в прокате не было». Акатьева – Тутберидзе после срыва произвольной в финале Гран-при России
2248 минут назад
Садкова дважды упала в произвольной программе в финале Гран-при России
9сегодня, 11:39
Кагановская о финале Гран-при: «Наша главная победа в карьере. Мыслей об Олимпиаде нет никаких»
7сегодня, 11:24
Кацалапов о танцах: «Все ребята молодые, и не во всех парах видны матерость, зрелость, уверенность в катании»
5сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
13сегодня, 11:00
Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому мне было морально очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»
2сегодня, 10:35
Татьяна Тарасова: «Мишина и Галлямов катаются безошибочно. Это наша надежда на Олимпийские игры»
1сегодня, 10:00
Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
2вчера, 14:40
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
вчера, 13:35
«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
1вчера, 09:47
Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»
вчера, 09:32
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
14 февраля, 12:37
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
1213 февраля, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
13 февраля, 14:09
Рекомендуем