«С таким началом ты закончишь программу, а тренеры лежат». Тутберидзе – Петросян после проката в финале Гран-при

Этери Тутберидзе обратилась к Аделии Петросян после проката в финале Гран-при.

Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой на турнире в Красноярске. В начале проката она сорвала тройной аксель, далее исполнила четверной тулуп – двойной тулуп, четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц с двумя двойными акселями, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип.

У бортика ее встретили тренеры.

Петросян: Я не знаю, что...

Тутберидзе: С таким началом, знаешь, ты закончишь программу, а тренеры лежат.

Даниил Глейхенгауз: Почти ушли. Серьезно, что-то тебя настраивали, настраивали, а ты просто...