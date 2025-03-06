Иосиф Пригожин о музыкальной карьере Загитовой и Трусовой: «Им повезло с тренером, пусть повезет с продюсером»
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о музыкальном опыте Загитовой и Трусовой.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова выступала вместе с певицей Zivert, серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова (Игнатова) записала два трека.
– Какой совет вы бы дали Загитовой и Игнатовой как начинающим артистам?
– Им повезло с тренером, пусть повезет с продюсером, – сказал Пригожин.
Обе фигуристки добились главных успехов, тренируясь у Этери Тутберидзе.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
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