Ученицы Тутберидзе выигрывают чемпионат России десятый раз подряд.

Евгения Медведева выиграла ЧР-2016 – с тех пор ученицы Тутберидзе брали золотые медали на всех турнирах.

Это Евгения Медведева (2016, 2017), Алина Загитова (2018), Анна Щербакова (2019, 2020, 2021), Александра Трусова (2022), Софья Акатьева (2023) и Аделия Петросян (2024, 2025).

Всего у спортсменок Тутберидзе 21 подиум ЧР за 10 лет (10 побед – 6 вторых мест – 5 третьих).