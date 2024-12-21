Ученицы Тутберидзе выигрывают чемпионат России десятый раз подряд
Ученицы Тутберидзе выигрывают чемпионат России десятый раз подряд.
Евгения Медведева выиграла ЧР-2016 – с тех пор ученицы Тутберидзе брали золотые медали на всех турнирах.
Это Евгения Медведева (2016, 2017), Алина Загитова (2018), Анна Щербакова (2019, 2020, 2021), Александра Трусова (2022), Софья Акатьева (2023) и Аделия Петросян (2024, 2025).
Всего у спортсменок Тутберидзе 21 подиум ЧР за 10 лет (10 побед – 6 вторых мест – 5 третьих).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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