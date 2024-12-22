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Гимнастка Канаева: «У команды Тутберидзе мне нравятся оригинальные постановки. Ее девочки делают сверхработу технически, но они и художественно одарены»

Евгения Канаева отметила оригинальность постановок в команде Этери Тутберидзе.

«Поскольку смотрю [фигурное катание] с детства, то моя любимая пара – Бережная/Сихарулидзе, это такое ностальгическое воспоминание. Она – такая миниатюрная и красивая, и он – такой высокий и статный. Смотрелось все это эстетически красиво, легко, интересно. Понятно, смотрела Алексея Ягудина, Евгения Плющенко, когда я сама начинала первые шаги в спорте. Для многих детей они стали вдохновением.

И конечно, позднее то, что произошло с женским фигурным катанием – Липницкая и Сотникова, Туктамышева, потом Медведева и Загитова, великолепная тройка Щербакова, Трусова, Косторная и невероятно одаренная Валиева... Сильнейшая конкуренция и великие тренеры.

Оригинальные постановки, что мне нравится у команды Тутберидзе. Понятно, что ее девочки делают сверхработу технически, но они и художественно одарены. Такую программу не всегда сделаешь, а они делают ее еще и эстетично, невозможно оторваться. Это появилось как раз 10 лет назад, когда команда Тутберидзе начала свое королевское шествие.

Все-таки в связи с отстранением фигурное катание потеряло меньше, чем другие виды спорта. Внимание сохраняется», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Канаева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕвгения Канаева
logoсборная России (художественная гимнастика)
художественная гимнастика
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мужское катание
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