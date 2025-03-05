Яметова опубликовала видео, на коротом она с Петросян, Фроловой и Гущиной пытается пить воду из Байкала с помощью трубочки
Фигуристки Петросян, Фролова, Яметова и Гущина попытались попить воду из Байкала.
Аделия Петросян, Анна Фролова, Вероника Яметова и Ксения Гущина приняли участие в турнире «Открытие Байкала».
Яметова опубликовала видео, на котором фигуристки лежат на льду и пытаюсь пить воду из Байкала с помощью трубочки.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Яметовой
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