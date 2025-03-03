Петросян, Горбачева, Муравьева, Дикиджи, Гуменник, Семененко, Кондратюк приняли участие в турнире «Открытие Байкала»

Стало известно, кто из фигуристов принял участие в турнире «Открытие Байкала».

Соревнования на льду озера Байкал были организованы Первым каналом и Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В женском одиночном катании соревновались Аделия Петросян, Софья Муравьева, Алина Горбачева, Вероника Яметова, Анна Фролова, Ксения Гущина, Софья Акатьева и Дарья Садкова.

В мужском турнире участвовали Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Роман Савосин, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов и Глеб Лутфуллин.

С показательным номером выступили спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцоры Александра Степанова и Иван Букин.

Турнир покажет Первый канал.

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