Энберт о травме Галлямова: «Нет ничего ужасного в том, чтобы пропустить три недели в марте. Вряд ли это скажется на следующем сезоне»

Энберт считает, что травма Галлямова вряд ли скажется на следующем сезоне.

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Партнер травмировал ногу во время турнира на Байкале – там пара выступала с показательным номером.

«Переломы бывают разные: со смещением и без, поэтому, насколько травма серьезная, могут сказать только врачи. Если это перелом без осложнений, конечно, травма страшная, но три недели в гипсе, и ты можешь дальше тренироваться.

Нет ничего ужасного в том, чтобы пропустить три недели в марте, потому что впереди весна и межсезонье, так что время восстановиться будет, и навряд ли это как-то скажется на следующем сезоне.

Что касается выступлений на Байкале, то неизвестно, какой там лед, и в каких именно обстоятельствах Саша получил травму. Тут сложно что-либо сказать. Для профессиональных спортсменов покрытие должно быть профессиональное, если лед был подготовлен, там не было трещин, ям и сколов, значит, это просто случайность. Травмы в спорте случаются, и к организаторам нет никаких вопросов.

Если же Александр катался вне съемочного официального льда, то тут, конечно, Саше хочется пожелать быть аккуратнее, все-таки следующий сезон очень важен. Хотя, конечно, кататься на открытых катках – это красиво. И для спортсменов, и для зрителей – это классные эмоции», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт.

Что самое глупое в истории с травмой Галлямова